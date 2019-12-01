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Названа профессия самых «живучих» россиян

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Названа профессия самых «живучих» россиян

Москва, 1 декабря. Риск смерти космонавтов от ряда болезней и травм ниже, чем у среднестатистического мужчины в Российской Федерации. Об этом заявили специалисты из Научно-исследовательского института медицины труда имени Измерова, Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН.

Отечественные ученые сравнили коэффициент смертности побывавших в космосе советских и российских космонавтов с мужским населением страны.

Отмечается, что научные сотрудники исследовали смертность от конкретных причин и приняли во внимание негативные последствия космических полетов, сообщает РИА Новости.

«У космонавтов, имеющих опыт полета, риск смерти достоверно ниже, чем у мужского населения России», — говорится в докладе исследователей.

Эксперты выяснили, что космонавты более «живучие», поскольку вероятность их смерти от болезней или травм на 60% ниже, чем в среднем у любого представителя сильной половины человечества в России. Как отметили специалисты, данные показатели главным образом связаны с тем, что в ряды космонавтов отбираются здоровые мужчины, которые в будущем получают высокий уровень медобслуживания.

Напомним, в октябре текущего года министерство здравоохранения сообщило о снижении смертности в России.

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Источник: РИА Новости
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