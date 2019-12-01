ФАН публикует фото и видео с места ДТП с автобусом в Забайкалье, где погибли 15 человек

Чита, 1 декабря. Пассажирский автобус, следовавший из Читы в Сретенск, слетел с трассы в Забайкальском крае. Жертвами аварии стали 15 человек. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фото и видео с места происшествия.

Авария случилась днем 1 декабря. Как ранее рассказал источник ФАН в экстренных службах, автобус упал в реку Куэнга в Сретенском районе.

Сообщалось, что жертвами инцидента стали десять человек, однако теперь число погибших увеличилось до 15 человек.

Автобус, следовавший рейсом Чита — Сретенск, был туристическим. Точная причина аварии пока не установлена. По предварительным данным, водитель мог не справиться с управлением. Также не исключена версия технической неисправности автобуса.

В салоне находились 43 пассажира и водитель. Искореженное транспортное средство не затонуло.