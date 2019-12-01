Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

ФАН публикует фото и видео с места ДТП с автобусом в Забайкалье, где погибли 15 человек

257
0 Оставить комментарий

ФАН публикует фото и видео с места ДТП с автобусом в Забайкалье, где погибли 15 человекЧита, 1 декабря. Пассажирский автобус, следовавший из Читы в Сретенск, слетел с трассы в Забайкальском крае. Жертвами аварии стали 15 человек. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фото и видео с места происшествия.

Авария случилась днем 1 декабря. Как ранее рассказал источник ФАН в экстренных службах, автобус упал в реку Куэнга в Сретенском районе.

Сообщалось, что жертвами инцидента стали десять человек, однако теперь число погибших увеличилось до 15 человек.

ФАН публикует фото и видео с места ДТП с автобусом в Забайкалье, где погибли 15 человекАвтобус, следовавший рейсом Чита — Сретенск, был туристическим. Точная причина аварии пока не установлена. По предварительным данным, водитель мог не справиться с управлением. Также не исключена версия технической неисправности автобуса.

В салоне находились 43 пассажира и водитель. Искореженное транспортное средство не затонуло.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров