Соловьев и Познер поспорили о будущем российского телевидения

Москва, 1 декабря. Известные журналисты Владимир Познер и Владимир Соловьев поспорили о будущем российского телевидения, комментируя обещание президента РФ Владимира Путина привести его в порядок и внести в его работу изменения.

По мнению ведущего авторской программы «Познер», телевидение в России не должно подчиняться правительству.

«Надо, прежде всего, чтобы власть вообще не вмешивалась в телевидение. И чтобы телевидение не управлялось властью», — подчеркнул он в разговоре с URA.RU.

Соловьев же считает, что телевидение, в том числе в России, является одним из самых динамичных «направлений человеческой деятельности», которое претерпевает изменения ежедневно.

«Каждый раз в каждой программе ты что-то меняешь. А если речь идет о форматах, то и новые форматы каждый год появляются», — добавил он.

Соловьев также прокомментировал замечание президента Гильдии межэтнической журналистики Маргариты Лянге. На встрече с главой государства она заявила, что телеканалы отвечают отказом на просьбы выпускать сюжеты на этнические темы.

Как отметил Соловьев, на ВГТРК, к примеру, национальным меньшинствам страны уделяют большое внимание. 28 из 80 региональных филиалов, по его словам, вещают на 54 языках народов страны.

«В программах «Вести», «Вести недели» регулярно выходят репортажи, в которых освещаются важнейшие общественно-политические и культурные события о жизни народов России», — заключил он.

Напомним, в конце ноября в Кабардино-Балкарии на заседании совета при президенте РФ Путин отметил, что для такой многонациональной страны, как Россия, нет более важного вопроса, чем межнациональные отношения. Глава государства подчеркнул, что этой теме необходимо уделить особое внимание и заниматься ей постоянно.

Президент также поддержал идею провести в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия. Путин указал на необходимость учесть особенности каждого региона.

Тем временем главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что вскоре телевидение превратится в «эдакий самовар», пережиток прошлого, ненужный в современном мире.