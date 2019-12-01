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Экономика

Эксперт рассказал россиянам, когда лучше покупать доллары

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Эксперт рассказал россиянам, когда лучше покупать доллары

Москва, 1 декабря. Эксперт Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман считает, что покупать иностранную валюту можно с 1 декабря.

Аналитик отмечает, что первая неделя декабря будет благополучной для американского доллара. А российский рубль ослабнет.

Гойхман считает, что всему виной торговая война между США и Китаем. К тому же, подписанный президентом США Дональдом Трампом документ против подавления протестов в Гонконге вызвал осуждение в Пекине.

Эксперт отмечает, что 2 декабря рубль может ослабнуть, вероятно дальнейшее снижение курса национальной валюты. За доллар банкиры смогут выручить 64,5 рубля, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила вложения в американские госбумаги до 10 млрд долларов. Крупнейшим держателем госбумаг США является Япония.

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Источник: Российская газета
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