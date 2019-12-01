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Десять человек погибли при падении автобуса с моста в Забайкалье

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Десять человек погибли при падении автобуса с моста в Забайкалье

Чита, 1 декабря. Десять человек погибли при падении автобуса с моста в Забайкальском крае. Об этом сообщил в воскресенье источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что эта цифра не окончательная. В настоящее время рассматриваются две версии случившегося. По предварительным данным, водитель мог не справиться с управлением, кроме того, возможна неисправность техники.

Ранее источник ФАН в экстренных службах сообщил, что пассажирский автобус, следовавший рейсом Чита — Сретенск, слетел с шоссе в Забайкальском крае. Согласно имеющимся сведениям, авария произошла в воскресенье в Сретенском районе. Как оказалось, транспортное средство было туристическим, в салоне находились 43 пассажира и водитель.

Сам автобус, рухнувший в реку, не затонул. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали девять человек.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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