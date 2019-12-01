Украинцы осознали, что катера ВМСУ пригодны лишь «для перевозки трусов и унитазов»

На Украине признали превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером типа «Гюрза-М». Российский военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему украинцы наконец-то «прозрели».

Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сравнил характеристики боевых катеров Украины и России в своем Twitter. Военный эксперт отметил, что тоннажи украинского МБАК и российского «Соболь» примерно одинаковые, при этом разница обводов корпусов катеров колоссальна.

«Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, на восьмом корпусе ВМСУ прекратят их закупки», — написал Тарас Чмут в соцсети.

Цікаве фото. Український МБАК (~54 тони) та російський "Соболь" (~57,5 т). Цікаво порівняти обводи корпусу в катерів одного тоннажу. Відразу видно, що МБАКи ніяк не адаптовані ані до швидкості ані до повноцінних дій у морі. Сподіваюся, на 8-ми корпусах ВМСУ закінчить їх закупівлю pic.twitter.com/9awCrqNx3Y — Taras Chmut (@TarasChmut) November 28, 2019

Российский военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии Федеральному агентству новостей назвал заявление украинского коллеги «прозрением».

«Конечно, прозрение началось после того, как украинские катера опозорились, пытаясь совершить прорыв в Керченском проливе год назад. Они показали, что не являются судами типа «река — море», а просто речными кораблями, потому что плохо держат волну. Тогда же выяснилось, что украинские катера, производимые на бывшей «Ленинской кузне» в Николаеве — заводе, которым владеет экс-президент Украины Петр Порошенко, даже не бронированные, потому что пулю крупнокалиберного пулемета не держат», — отметил Дандыкин.

По словам эксперта, сравнение «Гюрзы-М» с «Соболем», очевидно, должно быть в пользу российского катера.

«У наших катеров более отточенный корпус, они быстрее, мощнее, технологически находятся на более высоком уровне. Украинцы признали это еще год назад, после неудачной для них керченской провокации. И с большей охотой начали переходить на «секонд хенд» из США, за который они тоже отдают немалые деньги», — сказал собеседник ФАН.

По мнению аналитика, «на Украине наступило тяжелое похмелье, которое стало толчком к адекватному восприятию и пониманию роли украинских военно-морских сил и их вооружения».