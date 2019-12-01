Украинцы осознали, что катера ВМСУ пригодны лишь «для перевозки трусов и унитазов»

На Украине признали превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером типа «Гюрза-М». Российский военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему украинцы наконец-то «прозрели».
Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сравнил характеристики боевых катеров Украины и России в своем Twitter. Военный эксперт отметил, что тоннажи украинского МБАК и российского «Соболь» примерно одинаковые, при этом разница обводов корпусов катеров колоссальна.
«Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, на восьмом корпусе ВМСУ прекратят их закупки», — написал Тарас Чмут в соцсети.
Цікаве фото. Український МБАК (~54 тони) та російський "Соболь" (~57,5 т). Цікаво порівняти обводи корпусу в катерів одного тоннажу. Відразу видно, що МБАКи ніяк не адаптовані ані до швидкості ані до повноцінних дій у морі. Сподіваюся, на 8-ми корпусах ВМСУ закінчить їх закупівлю pic.twitter.com/9awCrqNx3Y— Taras Chmut (@TarasChmut) November 28, 2019
Российский военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии Федеральному агентству новостей назвал заявление украинского коллеги «прозрением».
«Конечно, прозрение началось после того, как украинские катера опозорились, пытаясь совершить прорыв в Керченском проливе год назад. Они показали, что не являются судами типа «река — море», а просто речными кораблями, потому что плохо держат волну.
Тогда же выяснилось, что украинские катера, производимые на бывшей «Ленинской кузне» в Николаеве — заводе, которым владеет экс-президент Украины Петр Порошенко, даже не бронированные, потому что пулю крупнокалиберного пулемета не держат», — отметил Дандыкин.
По словам эксперта, сравнение «Гюрзы-М» с «Соболем», очевидно, должно быть в пользу российского катера.
«У наших катеров более отточенный корпус, они быстрее, мощнее, технологически находятся на более высоком уровне. Украинцы признали это еще год назад, после неудачной для них керченской провокации. И с большей охотой начали переходить на «секонд хенд» из США, за который они тоже отдают немалые деньги», — сказал собеседник ФАН.
По мнению аналитика, «на Украине наступило тяжелое похмелье, которое стало толчком к адекватному восприятию и пониманию роли украинских военно-морских сил и их вооружения».
«Помните, до этого в Киеве говорили, что украинские катера способны и накрыть, и прикрыть Черноморский флот? Больше такого не скажут, протрезвели… Все-таки характеристики «Гюрзы» больше подошли бы для береговой охраны, но и то — сомнительно. Потому что для кораблей береговой охраны погранвойск требуются высокие скоростные показатели.
«Гюрза» даже в понимании украинцев оказалась без самого главного — без яда. Это просто средство для перевозки трусов и унитазов», — заключил Дандыкин.