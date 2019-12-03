В сирийском Хомсе стартовал яркий предновогодний фестиваль

Дамаск, 3 декабря. В сирийской провинции Хомс стартовал фестиваль под названием «Рено Грасс», передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

Многие считают «Рено Грасс» своеобразным апперетивом к началу празднования Рождества и Нового года.

Карнавал украсил улицы Хомса многочисленными выставками и конкурсами для детей, которые были организованы при содействии сотрудников Церкви Святого Георгия и участии губернатора Хомса Талала аль-Барази, а также епископа Георгия Абу Захма, представителя православной церкви.

Организаторы фестиваля с каждым годом наращивают свою активность в провинции. «Рено Грасс» проходит уже пятый год подряд, чтобы возродить радость в сердцах жителей сирийского Хомса. Отец Халил Рабахия, пастор церкви, в комментарии ФАН сказал, что карнавал является подтверждением продолжения жизни в Сирии, несмотря на то, что страна серьезно пострадала во время террористических атак.

Стоит отметить, что после освобождения ряда сирийских провинций в городах проходит все больше культурных мероприятий, нацеленных на подъем внутреннего духа мирных жителей сирийкой республики. Возвращение сирийской правительственной армии для многих стало символом возвращения нормальной жизни.

Не так давно сообщалось, что по случаю Международного дня инвалидов в сирийской столице прошел марафон под названием «Волевые люди», в котором приняли участие порядка 1000 человек, в том числе 300 инвалидов.

Марафон был организован представителями «Инициативы жителей Дамаска» в сотрудничестве с ассоциацией «Ан-Нада». В забеге также приняли участие сотрудники центра по уходу за инвалидами при министерстве социальных дел и труда, представители ряда неправительственных организаций и дети из Детского парламента провинции Дамаск.