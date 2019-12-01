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11 медалей завоевали российские спортсмены на Кубке АЛРОСА. ФАН-ТВ

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Завершился Международный турнир «Гран-при Москва» — Кубок АЛРОСА по вольной и греко-римской борьбе. В международном турнире, прошедшем в столице России, приняли участие спортсмены из 15 стран. Состязание длилось два дня, и по итогам турнира 11 из 12 медалей завоевали спортсмены, представлявшие Россию.

11 медалей завоевали российские спортсмены на Кубке АЛРОСА. ФАН-ТВ

Борцы греко-римского стиля Сергей Емелин, Артем Сурков, Роман Власов, Александр Комаров, Никита Мельников и Виталий Щур принесли России шесть медалей. Еще пять наград завоевали борцы вольного стиля Рамиз Гамзатов, Тимур Бижоев, Магомед Рамазанов, Алихан Жабраилов и Билял Махов.

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