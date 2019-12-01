Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста дадут старт поставкам газа по «Силе Сибири»

Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустят газопровод «Сила Сибири» 2 декабря в режиме телемоста.

В понедельник главы двух государств дадут старт поставкам ресурса по трубопроводу по восточному маршруту. Транспортироваться газ будет из Иркутского и Якутского центров добычи Китаю и российским потребителям на Дальнем Востоке.

Как отметил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, запуск «Силы Сибири» очень важен для Москвы и Пекина, поскольку даст регионам двух стран инфраструктуру и рабочие места.

«Это очень важный [проект] не только для России, но и для и тех стран, которые потенциально могут стать его покупателями. Поэтому трудно переоценить его значение», — подчеркнул он.

«Сила Сибири» — совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC, который предполагает строительство газопровода для поставок топлива из Якутии в Приморский край и Китай. Соответствующий договор стороны подписали в 2014 году, его заключили на 30 лет. Соглашение предполагает поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай ежегодно.

Изначально газопровод планировали открыть 20 декабря, но работы удалось завершить раньше срока. На днях заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов заявил, что «Сила Сибири» готова для поставок газа в Китай.

Ранее первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов сообщил, что власти республики рассматривают возможность присоединения к проекту газопровода. Нур-Султан надеется газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области.