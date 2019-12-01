Командир ВСУ застрелил солдата за отказ воевать в Донбассе

Донецк, 1 декабря. Командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ убил военнослужащего, так как тот хотел дезертировать из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом рассказали в управлении Народной милиции ДНР.

Солдат и командир роты поругались во время распития спиртного. Военнослужащий возмутился действиями командования и заявил, что в ближайшее время хочет покинуть расположение подразделения. Эти слова спровоцировали конфликт, в ходе которого офицер якобы застрелил подчиненного.

«В целях сокрытия обстоятельств произошедшего и попытки уйти от ответственности командование бригады доложило в штаб Операции объединенных сил о гибели военнослужащего в результате обстрела», — объяснили в ведомстве.

В Донбассе подчеркивают, что небоевые потери в рядах ВСУ давно перестали быть редкостью. Так, в августе пьяный офицер украинских ВС избил комбата и скрылся с места происшествия. В сентябре солдаты ВСУ устроили массовую драку в Донбассе, в результате которой пострадали 15 человек.

Бригады ВСУ находятся в неудовлетворительном состоянии — служащие пьянствуют и дезертируют, многие не желают продлевать контракты. Из-за этого некоторые подразделения оказываются неукомплектованными. Причем нехватка личного состава настолько острая, что сказывается даже на выставлении боевого охранения.

В Народной милиции ДНР также сообщили, что военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады начали распродавать военное имущество, чтобы обеспечить себе комфортные условия проживания. Массовый характер приобрела продажа штык-ножей к автоматам, их некомплект в некоторых подразделениях уже доходит до 60%.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.