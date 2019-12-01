В Киеве признали правоту Володина, предрекшего распад Украины

Киев, 1 декабря. Украинский телевизионный ведущий, лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот обратил внимание на тон, которым спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил делегации из Украины, что Киев может потерять контроль над другими регионами.

Кот указал на то, что председатель Госдумы Володин говорит «по-доброму, по братски: «Ребята, уймитесь». По словам украинского журналиста, в свое время Иосиф Сталин аналогично призывал Никиту Хрущева: «Уймись, дурак».

Кроме того, по словам киевского журналиста, Володин недаром выделил в своей речи венгров, поляков и русских. Телеведущий выразил предположение, что Украина может «сама себя разорвать», после чего территории страны будут перемещаться в сторону Польши, Венгрии и Румынии, сообщает KP.ru.

Ранее Володин спрогнозировал дальнейший распад Украины, если киевские власти не прекратят политику притеснения национальных меньшинств. По его мнению, новое руководство Украины должно пересмотреть отношение к правам проживающих в стране этнических групп.

Помимо этого, по словам спикера Госдумы, Киеву необходимо задуматься, почему в 2014 году «русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации».

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».