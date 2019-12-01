Пассажирский автобус в Забайкалье слетел с трассы в реку

Чита, 1 декабря. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту из Читы в Сретенск, слетел с трассы в Забайкальском крае, сообщили Федеральному агентству новостей в экстренных службах.

По данным источника, инцидент произошел в воскресенье в Сретенском районе.

«Упал в воду реки Куэнга», — добавил он.

Автобус оказался туристическим, в салоне находились 43 пассажира и водитель. Транспортное средство не затонуло. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали девять человек. Информации о погибших на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в страшном ДТП, произошедшем на 41-м километре трассы Оса — Чернушка в Пермском крае, погибли два человека. Водитель Lada Vesta не справился с управлением и съехал в кювет. Возбуждено уголовное дело.