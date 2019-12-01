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Видео первого выступления Носкова после тяжелой болезни появилось в Сети

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Видео первого выступления Носкова после тяжелой болезни появилось в Сети

Москва, 1 декабря. Российский музыкант Николай Носков впервые выступил перед публикой после тяжелой болезни, исполнитель стал гостем вечернего шоу Ивана Урганта.

В эфире передачи Носков исполнил композицию «Снег». В течение выступления 63-летний артист сидел в кресле и почти не двигался — скорее всего, после тяжелой болезни певцу еще трудно долго стоять. Однако речь и голос музыкант уже восстановил — поклонники пришли в восторг от выступления артиста и пожелали ему здоровья. Фанаты обратили внимание на то, что голос Носкова по-прежнему звучит мощно и круто.

«Слышно, как тяжело ему дается петь. Местами даже немного язык заплетается и трудно тянуть и попадать четко в ноты. Но он справляется!» — указал один из участников дискуссии в комментарии под видео, опубликованном на видеохостинге YouTube.

Многие выразили мнение, что артисту пришлось нелегко, но он с достоинством борется.

«После инсульта так восстановиться — личный подвиг!» — указали поклонники.

Как сообщала «Газета.Ru», три года назад экс-солист «Парка Горького» Носков перенес инсульт, который серьезно повлиял на состояние известного артиста. Все это время исполнитель не появлялся на публичных мероприятиях, занимаясь реабилитацией. RT отмечал, что в марте 2017 года артиста госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Источник: YouTube
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