Ученые назвали предотвращающий опасные заболевания утренний напиток

Москва, 1 декабря. Зарубежные исследователи установили, что кофе по утрам полезен: ароматный напиток не только помогает взбодриться, но и останавливает старение мозга и защищает от рака и цирроза печени.

Эксперимент проводился на грызунах и показал, что кофеин блокирует рецептор А2А, который провоцирует старение мозга, вызывая, например, проблемы с памятью и рост гормонов стресса.

Кроме того, благотворно кофе влияет на печень и желчный пузырь.

«Ежедневное употребление кофе очень полезно для печени и желчного пузыря. Напиток защищает от рака и цирроза печени», — добавили ученые.

Исследование европейских ученых, длившееся 16 лет, доказало, что три чашки кофе в день снижают риск смерти, особенно от болезней кровообращения и пищеварения.

Специалисты обращают внимание, что лучше пить кофе без добавок — сливок и сахара, поскольку в этом случае напиток принесет больше пользы и будет лучше контролировать уровень глюкозы в крови.

Ранее американские ученые также отметили, что кофе предупреждает развитие деменции и полезен в том числе при похудении и в качестве профилактики онкологических заболеваний. Их австралийские коллеги определили, что употребление не более шести чашек в день не нанесет существенного вреда организму.

В то же время гастроэнтеролог Мария Бадалян рассказала об опасности утренней чашки кофе, выпитой вместо полноценного завтрака. По ее словам, «голый кофе» на завтрак может отрицательно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта. Как уточнила эксперт, для гипертоников употребление напитка чревато развитием инфаркта или инсульта. Поэтому кофе не должен становиться единственным и достаточным для завтрака.