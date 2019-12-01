Ковальчук порадовала фанатов пикантным снимком из бани

Москва, 1 декабря. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук порадовала фанатов снимком, сделанным в бане. Фотография опубликована на странице звезды в Instagram.

Певица появилась в кадре вместе с подругой. На весьма пикантном снимке они дружно прикрылись банными полотенцами и пошутили, что вместо «черной пятницы» у них — «чистая».

«Банные женские дни, должно быть, полезнее, чем поход к психотерапевту — и тело вымываешь, и мозги», — написала Ковальчук.

Подписчики идею телеведущей поддержали и засыпали девушек комплиментами.

«Согласна полностью! Последую вашему примеру и пойду-ка попарюсь!» — отреагировала chepkasova_albina.

«Красотки», — отметила francyzova84.

«Идеальное завершение недели», — считает nadilovedanil.

Вспомнили фанаты и о бывшей приме Большого театра Анастасии Волочковой, которая довольно часто делится с подписчиками видео и фотографиями, сделанными после посещения бани.

«Волочкова нервно курит в сторонке», — подчеркнула viktorij_shitikova.

Ранее стало известно, что балерина во время очередного купания в ледяной купели получила травму. Волочкова опубликовала видео, на кадрах которого топором рубит лед, образовавшийся на поверхности воды. Большие куски льда артистка вытащила, но решила оставить маленькие. В итоге балерина поранилась об один из них — на боку звезды появилась огромная ссадина.