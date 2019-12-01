Пригожин поддержал назвавшего звезд шоу-бизнеса тупыми Добрынина

Москва, 1 декабря. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова композитора Вячеслава Добрынина, который назвал современных звезд шоу-бизнеса тупыми.

Продюсер отчасти согласился с высказыванием Добрынина, обратив внимание на то, что некоторые из артистов, о которых шла речь, «не имеют ничего общего с творчеством и музыкой». В особенности он указал на молодых исполнителей, пишет «Газета.Ru».

«Среди вот этого большинства артистов, которых перечислил Вячеслав Добрынин, действительно есть те люди, которые, как мне кажется, даже не знают, сколько будет дважды два. Эти люди не имеют ничего общего с музыкой», — сказал продюсер.

По его словам, со временем изменилось понимание того, что из себя представляет музыкант. Пригожин указал на то, что есть люди, которые могут называться настоящими артистами, но при этом «есть много шлака».

Однако продюсер затруднился ответить, в каком соотношении эти две категории — настоящие музыканты и шлак.

По мнению Пригожина, многие современные артисты получили шанс «просто лезть на сцену», которого раньше не было. Он также добавил, что многие рэп-исполнители могут стать звездами и даже не знать нот, однако, по его мнению, среди рэперов есть и профессиональные музыканты. В качестве примера он назвал Jay-Z и Drake.

Ранее Добрынин раскритиковал коллег по цеху, назвав их тупыми.