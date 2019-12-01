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Сирия новости 1 декабря 16.30: САА освободила от террористов город в Идлибе, Израиль планирует атаку на Сирию

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Сирия новости 1 декабря 16.30: САА освободила от террористов город в Идлибе, Израиль планирует атаку на Сирию

Сирия, 1 декабря. Сирийские войска отбили город Иджаз у террористов, Израиль планирует масштабную атаку на Сирию, российские военные разместят наблюдателей на севере Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили удары по террористам в Идлибе и Латакии, выбили террористов из населенного пункта Иджаз.

ВС РФ: создают наблюдательный пункт на севере Хасаки.

ВКС РФ: поддерживали операции САА на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебрасывали силы на окраины Алеппо, противостояли САА на юге Идлиба и на севере Латакии.

Международная коалиция: направила подкрепления оккупационным войскам в Заевфратье.

Израиль: готовился к широкомасштабному нападению на Сирию.

Сирия новости 1 декабря 16.30:

Провинция Латакия

Провинция Латакия

Правительственные силы возобновили удары по укреплениям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) на севере Латакии. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), ожесточенные бои вновь идут на окраинах населенного пункта Кабана.

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

В Алеппо растет напряженность: после возобновления боевых действий на юге Идлиба террористы возобновили удары по западным районам города Алеппо. Возможно, боевики готовятся к наступательной операции. Источник в Twitter (@Salah_Addin_) сообщает, что три отряда узбекских боевиков были переброшены в населенный пункт Телль-Султан. Источник отмечает, что узбекские террористы на стороне «Хайят Тахрир аш-Шам» известны своей крайней жестокостью к мирному населению.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Новый американский конвой пересек границу Сирии в воскресенье и направился на подмогу оккупационным силам США в Заевфратье, где американские войска захватили под своей контроль нефтегазовые месторождения в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщают источники агентства Baladi News, конвой из 20 грузовиков прибыл с территории Ирака и проследовал через город Хасака. В составе колонны — военная техника, вездеходный транспорт и нефтевозы. Американский конвой беспрепятственно направился на юг, к Аш-Шаддади, где находится американская база.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

В ходе упорной борьбы правительственным силам на юге провинции Идлиб удалось освободить захваченный ранее террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» населенный пункт Иджаз. Об этом сообщает ряд источников, в том числе Telegram-канал «Вестник Дамаска».

Ожесточенные столкновение между САА и террористами на юге Идлиба продолжаются, наземные части сирийской армии поддерживают вертолеты ВВС Сирии и российская авиация. Стало известно, что ВКС РФ впервые за долгое время нанесли удары по позициям террористов на окраинах города Идлиб — «сердца» террористических группировок в зоне деэскалации. Об этом сообщил телеканал Halab Today. Кроме того, Step News сообщает, что российская авиация наносит удары по позициям террористов близ захваченных вчера террористами поселков — Рабия, Аль-Саядия и Суруч. Авиаудар вновь был нанесен по позициям террористов близ города Маарет-Хурма. Между тем сирийские вертолеты обстреляли позиции террористов у города Серакиб из тяжелых пулеметов, сообщает агентство Baladi News.

Тот же источник сообщил о гибели в ходе боев на юге Идлиба капитана САА по имени Эйфан Дьяб; также сообщается, что в ходе боев с террористами под городом Джабле погибли майор и лейтенант сирийской армии.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Курдские источники в Twitter (@RojavaNetwork) сообщают, что российские военные приступили к созданию нового наблюдательного пункта на территории провинции Хасака. Опорный пункт российских сил будет располагаться в городе Дарбасия; предполагается, что войска РФ будут размещены там в ближайшие дни.

Провинция Эль-Кунейтра

Провинция Эль-Кунейтра

Стало известно, что новый министр обороны Израиля Нафтали Беннет настаивал на широкомасштабном нападении на Сирию в ответ на якобы запуски ракет с сирийской территории. Как сообщает источник в Twitter (@NeriZilber), об этом стало известно из сообщения военного корреспондента, работающего на радио Армии обороны Израиля. Сообщается, что предложение о масштабном ударе по Сирии прозвучало десять дней назад. Беннета поддержал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, однако против плана атаки выступило командование израильских вооруженных сил.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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