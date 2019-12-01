Сирия новости 1 декабря 16.30: САА освободила от террористов город в Идлибе, Израиль планирует атаку на Сирию

Сирия, 1 декабря. Сирийские войска отбили город Иджаз у террористов, Израиль планирует масштабную атаку на Сирию, российские военные разместят наблюдателей на севере Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили удары по террористам в Идлибе и Латакии, выбили террористов из населенного пункта Иджаз.

ВС РФ: создают наблюдательный пункт на севере Хасаки.

ВКС РФ: поддерживали операции САА на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебрасывали силы на окраины Алеппо, противостояли САА на юге Идлиба и на севере Латакии.

Международная коалиция: направила подкрепления оккупационным войскам в Заевфратье.

Израиль: готовился к широкомасштабному нападению на Сирию.

Провинция Латакия

Правительственные силы возобновили удары по укреплениям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) на севере Латакии. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), ожесточенные бои вновь идут на окраинах населенного пункта Кабана.

Провинция Алеппо

В Алеппо растет напряженность: после возобновления боевых действий на юге Идлиба террористы возобновили удары по западным районам города Алеппо. Возможно, боевики готовятся к наступательной операции. Источник в Twitter (@Salah_Addin_) сообщает, что три отряда узбекских боевиков были переброшены в населенный пункт Телль-Султан. Источник отмечает, что узбекские террористы на стороне «Хайят Тахрир аш-Шам» известны своей крайней жестокостью к мирному населению.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новый американский конвой пересек границу Сирии в воскресенье и направился на подмогу оккупационным силам США в Заевфратье, где американские войска захватили под своей контроль нефтегазовые месторождения в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщают источники агентства Baladi News, конвой из 20 грузовиков прибыл с территории Ирака и проследовал через город Хасака. В составе колонны — военная техника, вездеходный транспорт и нефтевозы. Американский конвой беспрепятственно направился на юг, к Аш-Шаддади, где находится американская база.

Провинция Идлиб

В ходе упорной борьбы правительственным силам на юге провинции Идлиб удалось освободить захваченный ранее террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» населенный пункт Иджаз. Об этом сообщает ряд источников, в том числе Telegram-канал «Вестник Дамаска».

Ожесточенные столкновение между САА и террористами на юге Идлиба продолжаются, наземные части сирийской армии поддерживают вертолеты ВВС Сирии и российская авиация. Стало известно, что ВКС РФ впервые за долгое время нанесли удары по позициям террористов на окраинах города Идлиб — «сердца» террористических группировок в зоне деэскалации. Об этом сообщил телеканал Halab Today. Кроме того, Step News сообщает, что российская авиация наносит удары по позициям террористов близ захваченных вчера террористами поселков — Рабия, Аль-Саядия и Суруч. Авиаудар вновь был нанесен по позициям террористов близ города Маарет-Хурма. Между тем сирийские вертолеты обстреляли позиции террористов у города Серакиб из тяжелых пулеметов, сообщает агентство Baladi News.

Тот же источник сообщил о гибели в ходе боев на юге Идлиба капитана САА по имени Эйфан Дьяб; также сообщается, что в ходе боев с террористами под городом Джабле погибли майор и лейтенант сирийской армии.

Провинция Хасака

Курдские источники в Twitter (@RojavaNetwork) сообщают, что российские военные приступили к созданию нового наблюдательного пункта на территории провинции Хасака. Опорный пункт российских сил будет располагаться в городе Дарбасия; предполагается, что войска РФ будут размещены там в ближайшие дни.

Провинция Эль-Кунейтра

Стало известно, что новый министр обороны Израиля Нафтали Беннет настаивал на широкомасштабном нападении на Сирию в ответ на якобы запуски ракет с сирийской территории. Как сообщает источник в Twitter (@NeriZilber), об этом стало известно из сообщения военного корреспондента, работающего на радио Армии обороны Израиля. Сообщается, что предложение о масштабном ударе по Сирии прозвучало десять дней назад. Беннета поддержал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, однако против плана атаки выступило командование израильских вооруженных сил.