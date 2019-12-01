Сирия новости 1 декабря 12.30: курдских террористов подозревают в теракте против протурецких сил в Телль-Халафе

Сирия, 1 декабря. Курдские боевики могут стоять за терактом в Телль-Халафе, ожесточенные схватки между САА и террористами на юге Идлиба, ВП РФ создала опорный пункт в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели ожесточенные бои с террористами на юге Идлиба, противостояли боевикам в Алеппо.

ВКС РФ: поддерживает действия САА на юге Идлиба.

Военная полиция РФ: разместила штаб патрулирования в городе Амуда в Хасаке.

Армия Турции и союзные силы: несут потери в результате теракта в городе Телль-Халаф.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА в Идлибе, обстреляли Алеппо, убили мирных жителей на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: попали под обстрел в Аль-Бусейре, захватили работников нефтепереработки в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли жилые районы на территории города Алеппо. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), в ходе вооруженных столкновений, вспыхнувших на окраинах Алеппо, под обстрелом боевиков оказались районы Аль-Хамдания и Аль-Джадида. При этом основные бои шли в районах Дахият аль-Асад и Аль-Рашидин.

Провинция Дейр-эз-Зор

Двое неизвестных боевиков открыли огонь по курдскому боевику в городе Аль-Бусейра. Напомним, часть Аль-Бусейры ранее была захвачена неизвестными вооруженными людьми, которые вытеснили оттуда проамериканских курдских боевиков. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), серьезные ранения получил бывший член группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ), который перешел в проамериканские отряды курдских боевиков.

Тем временем в ходе «контртеррористической операции», проведенной проамериканской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор, были схвачены трое работников примитивных нефтеперерабатывающих установок в деревне Аль-Хариджия. Источники SOHR сообщают также, что курдские боевики схватили жителя города Ас-Сувар, которого сами же отпустили из заточения всего три недели назад.

Напомним, американские оккупационные войска при поддержке курдских террористов захватили значительную часть провинции Дейр-эз-Зор и все крупнейшие нефтегазовые месторождения Сирии. По требованию США курдские боевики пресекают все попытки продавать незаконно добываемую там нефть на подконтрольную Дамаску территорию — нефть вывозится на север в Иракский Курдистан.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются ожесточенные бои между правительственными силами и террористами, лояльными коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». После того как боевикам удалось вчера захватить несколько населенных пунктов на юго-востоке провинции, части САА предприняли контратаку, однако, судя по сообщениям ряда источников, безуспешную.

Так, агентство Step News сообщает, что джихадистам из группировки «Ансар ат-Таухид» удалось остановить попытку контрудара САА в районе населенного пункта Рус аль-Вард. Источники боевиков сообщают об уничтожении группы бойцов правительственных сил. Медиаресурсы террористов (@alwataniaTahrer) сообщают об ожесточенных столкновениях в районе населенного пункта Иджаз, который вчера не удалось освободить сирийской армии. Также бои идут в районе населенного пункта Истбалат. Источник в Twitter (@Salah_Addin_) сообщает о двух мирных жителях, погибших в результате обстрела террористов.

Правительственные войска активно поддерживает с воздуха российская авиация. ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в районе города Кафр-Набаль, сообщает телеканал Halab Today. Источник в Twitter (@AleppoAMC) сообщает, что ракетная артиллерия САА наносит удары по террористам близ города Кафр-Рума. Также источники (@anasanas84) сообщают об ударах по террористам близ города Хиш.

Провинция Хасака

Крупный теракт с большим количеством жертв произошел на контрольно-пропускном пункте протурецих сил в провинции Хасака, в городе Телль-Халаф. Источник в Twitter (@HarbiehNadie) сообщает о погибших среди военнослужащих армии Турции, ту же информацию распространяет официальное сирийское информационное агентство SANA. На данный момент подробности об обстоятельствах взрыва и количестве жертв не приводятся.

Тем временем российская военная полиция разместила свой штаб в провинции Хасака на территории города Амуда, в непосредственной близости от турецкой границы, сообщает (@HarbiehNadie). Из штаба в Амуде, вероятно, будет координироваться совместное патрулирование турецко-сирийской границы силами РФ и Турции.

Провинция Эс-Сувейда

Жители провинции Эс-Сувейда обнаружили тело человека, похищенного два дня назад. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) труп застреленного мужчины был выброшен на дорогу в районе населенного пункта Захр аль-Джебаль. Отмечается, что убитого считали причастным к похищениям людей на юге Сирии. Два дня назад он был похищен неизвестными в районе перекрестка Аль-Омран в городе Эс-Сувейда.

Ирак

На территории многих городов Ирака продолжаются ожесточенные столкновения между силовиками и многочисленными протестующими. В ряде городов под ударом протестующих оказались шиитские святыни. Источник в Twitter (@A7_Mirza) сообщает, что в городе Наджаф, населенном преимущественно шиитами, протестующие подожгли двери священной мечети мученика Хакима. Ситуация в городе остается крайне напряженной, поскольку протестующие винят иракское шиитское меньшинство в поддержке правительства страны.

При этом в стране продолжают происходить теракты — новый взрыв, как сообщает источник (@no_itsmyturn) прогремел на улице Хайфа в Багдаде. Это уже второй взрыв в столице Ирака за сутки. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.