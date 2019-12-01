Перестрелка на почве ревности в Черкесске попала на видео

Черкесск, 1 декабря. Один человек пострадал при перестрелке в кафе в Черкесске, конфликт попал на видео, записанное камерами наблюдения.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Камеры зафиксировали, как в кафе вошел молодой человек, который после короткого разговора с группой посетителей в упор несколько раз выстрелил в девушку. Ее попытался прикрыть собой знакомый.

Как уточняет РЕН ТВ, перестрелка могла произойти на почве ревности. В результате случившегося 19-летнего молодого человека госпитализировали с ранениями из травматического пистолета в руку и ногу.

В управлении МВД по Карачаево-Черкесии сообщили, что 24-летний подозреваемый, который признался в содеянном, был задержан, у него изъяли оружие, передает «Газета.ru».

Ранее в деревне Колтуши Ленинградской области 39-летний мужчина из окна многоквартирного дома открыл огонь по прохожим. Из автомата он обстрелял целую улицу. Как уточнили в ГУ МВД по региону, причиной инцидента стал семейный скандал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, однако уже известно, что стрелка задержали, а в результате его действий никто не пострадал.