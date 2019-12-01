Эксперты прогнозируют падение средней ипотечной ставки к концу года в России

Москва, 1 декабря. Средняя ставка по ипотеке в российских банках может опуститься ниже 9% к концу 2019 года. Такой прогноз дает большинство опрошенных кредитных организаций.

В октябре Центробанк сообщил, что средневзвешенная ипотечная ставка снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68%, которые были в сентябре.

Курс на снижение процента банки взяли прошедшим летом, когда в июне ЦБ впервые уменьшил ключевую ставку. С тех пор регулятор снижал ее еще трижды, до нынешних 6,5% годовых.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что на ближайшем заседании в декабре регулятор будет рассматривать целесообразность ее уменьшения.

«Рассчитываем, что к концу года средняя ставка выдачи составит менее 9%. В среднесрочной перспективе и по мере достижения таргетов по инфляции мы видим хорошие возможности плавного снижения ставок до 8%», — поделились в ВТБ.

В банках «Дом.РФ» и Промсвязьбанке также ожидают, что ипотека вскоре будет предлагаться по средней ставке ниже 9%.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, этому будет способствовать сентябрьское и октябрьское снижение ставки, а также активность крупных банков в сегменте кредитования физлиц.

Самые оптимистичные ожидания на конец года у «Ак Барс банка», который прогнозирует уровень средней ставки в диапазоне 8,5-8,7%, и у Московского кредитного банка, ожидающего снижение ставок по непартнерским программам на рынке до 8,5% годовых.

Однако не все кредитные организации настроены столь позитивно. «Росбанк Дом» и Транскапиталбанк ожидают среднюю ставку по жилищным кредитам на уровне 9,3%, а «Абсолют банк» — 9,2%.

Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко ожидает, что в декабре регулятор еще раз уменьшит ставку на 0,5 процентного пункта — до 6%. Но данное снижение, уверен он, банки отыграют только в следующем году.

«В первую очередь подобное снижение может привести к снижению депозитных ставок, в более отдаленной перспективе последуют и кредитные ставки. Так как решение по ставке = 13 декабря, снижение кредитных ставок, скорее всего, произойдет уже в следующем году», = считает эксперт.

В конце ноября стало известно, что все больше россиян хотят уйти на ипотечные каникулы. Эксперты ожидают, что в 2020 году спрос на них возрастет. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина объяснила причину заинтересованности в услуге тем, что люди знают о выгодах ипотечных каникул по сравнению с программами реструктуризаций.

Ранее аналитики рассказали, когда лучше брать ипотеку, а также обратили внимание на несколько аспектов в решении этого вопроса.