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Число жертв перестрелки полиции и наркокартеля в Мексике увеличилось до 14

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Число жертв перестрелки полиции и наркокартеля в Мексике увеличилось до 14

Мехико, 1 декабря. Число жертв в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и сотрудников полиции выросло до 14. Об этом в воскресенье сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.

Ранее стало известно, что члены Северо-Восточного наркотического картеля напали на администрацию муниципалитета Вилья Уньон. В результате пять человек были убиты во время перестрелки.

Руководитель штата Мигель Рикельме сообщил, что при столкновении погибли четверо полицейских и 10 вооруженных лиц. Кроме того, еще шесть полицейских пострадали, отмечала «Газета.Ru».

По словам свидетелей, злоумышленники приехали в городок с населением 5 тысяч жителей на семи транспортных средствах и открыли огонь по государственным структурами и учреждениям.

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Источник: Universal
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