В Сбербанке ожидают, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку в декабре

Москва, 1 декабря. Центробанк Российской Федерации на заседании совета директоров 13 декабря из-за низкой инфляции и слабого потребительского спроса сократит ключевую ставку. Об этом сообщил журналистам аналитик Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Председатель регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила, что в этом месяце на заседании совета директоров ЦБ России рассмотрит рациональность дальнейшего снижения ключевой ставки. Регулятор в текущем году уменьшал ставку уже четыре раза — суммарно на 1,25 процентного пункта. На сегодняшний день она составляет 6,5% годовых.

«Мы ожидаем, что ЦБ в декабре снизит ставку на 50 базисных пунктов в ответ на все еще низкую инфляцию и слабый потребительский спрос», — передает РИА Новости слова Минко.

Сбербанк ранее сообщал, что ожидает ключевую ставку ЦБ РФ по результатам прошедших 12 месяцев на уровне 6,5%, при этом в ближайшие два года прогнозирует ее сохранение на этой отметке. Впрочем, заместитель главы правления банка Александр Морозов тогда отмечал, что есть поводы для еще одного снижения ключевой ставки до конца текущего года, а вердикт ЦБ будет зависеть от сложившихся темпов инфляции в РФ.