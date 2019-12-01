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Два человека погибли в страшном ДТП в Пермском крае

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Два человека погибли в страшном ДТП в Пермском крае

Пермь, 1 декабря. Авария произошла на 41-м километре трассы Оса — Чернушка в Пермском крае, погибли два человека.

По предварительной информации, 30 ноября водитель Lada Vesta не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся, в нем находились четыре человека.

На месте ДТП от полученных травм скончались мужчина 1976 года рождения и женщина 1986 года рождения. Еще одна пассажирка была госпитализирована, пишет издание Properm.ru.

Возбуждено уголовное дело, водителя задержали. За последний год он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.

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