Трамп выразил Джонсону соболезнования в связи с терактом на Лондонском мосту

Вашингтон, 1 декабря. Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Лондоне.

«Президент выразил соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне», — передает пресс-служба Белого дома слова главы вашингтонской администрации.

Два лидера лично встретятся на саммите Североатлантического альянса в британской столице 3-4 декабря.

Напомним, нападение с ножом на Лондонском мосту произошло в пятницу, пять человек получили различные ранения, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировали сотрудники полиции, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.