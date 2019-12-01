В Британии признали превосходство артиллерии России

Лондон, 1 декабря. Артиллерийские подразделения Великобритании требуют модернизации, поскольку существенно уступают российским и не способны выстоять в прямом противостоянии между Москвой и Лондоном. Такой вывод следует из доклада Британского королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Как отметили авторы доклада, Британия столкнулась с критической нехваткой артиллерийского оружия после окончания холодной войны. События последних лет заставили Лондон и Европу в целом, по их словам, задуматься о вооружении Североатлантического альянса.

Британский институт признал не только проблему, существующую в рядах артиллерийских подразделений. НАТО, согласно докладу, чрезмерно опирается на авиацию. Так, свыше 80% огневой силы Альянса доставляется по воздуху. В теории, в случае противостояния НАТО и России в Прибалтике это приведет к задержке в развертывании наземных сил и создаст «дыры» в противовоздушной обороне, констатировали британские эксперты.

Специалисты привели в подтверждение своих слов конкретные цифры: в состав артиллерийских подразделений мотострелковых бригад России входит 81 орудие, в том числе самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Тем временем армия Великобритании может похвалиться лишь двумя полками из 24 самоходных гаубиц AS90. Их дальность при этом составляет всего 85 километров против 120 километров у российских орудий.

«Наземные силы Великобритании во всех отношениях уступают противнику», — говорится в докладе RUSI.

Авторы доклада признали, что догнать артиллерию России, которая во многом превосходит британскую, в краткие сроки — задача невыполнимая и требующая значительных расходов. RUSI предложило министерству обороны Великобритании программу модернизации, рассчитанную вплоть до 2040 года.

Напомним, с 2014 года Североатлантический альянс активно усиливает рубежи Восточной Европы и приближает свои базы к российским границам. Свои действия НАТО объясняет необходимостью защиты от якобы «российской агрессии», не приводя при этом конкретных доказательств.

Москва не раз обращала внимание на то, что Альянс всего лишь прикрывается мнимой «угрозой со стороны РФ» как предлогом для того, чтобы усилить свои позиции в Европе и увеличить военный бюджет. Именно натовские базы, размещенные вблизи российских границ, представляют угрозу для РФ, а не наоборот, отмечали российские власти.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит неминуемой угрозы или агрессивных действий со стороны России в отношении союзников. Он назвал РФ «стратегическим вызовом» для военно-политического блока.