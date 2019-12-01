Группа по подсчету ущерба Крыму от Украины продолжит работу в парламенте нового созыва

Симферополь, 1 декабря. Рабочая группа по подсчету ущерба, нанесенного Украиной Крыму за время его нахождения в ее составе, продолжит работу и в парламенте нового созыва. Об этом рассказал глава Госсовета Владимир Константинов.

Напомним, группа была создана в апреле в Госсовете Крыма. Ее заседания пройдут до конца текущего года.

«Работа группы по подсчету ущерба, нанесенного Крыму за время нахождения в составе Украины, будет продолжена и при новом составе крымского парламента, который был избран 8 сентября», — сообщил он.

Константинов подчеркнул, что «нужно сесть и посчитать» убытки, а затем предъявить Киеву претензии в связи с «непоправимым ущербом», который полуостров получил за время вхождения в состав Украины.

Руководитель рабочей группы Иван Мельников ранее предложил посмотреть динамику изменений в регионе в пределах двух дат — декабря 1991 года и марта 2014 года.

По словам главы Госсовета, за этот период Крым был отброшен на годы назад, сильно «деградировал» в развитии.

«Практически все, что было создано при советской власти — школы, детские сады, дорожные и электрические сети, инфраструктура ЖКХ, газопроводы — практически все пришло в негодность и требует ремонта», — констатировал он.

Парламентарий объяснил, что рабочей группе предстоит актуализировать сведения о нанесении ущерба экологии в связи с перекрытием Северо-Крымского канала со стороны Украины и от энергетической и транспортной блокад. Он пообещал, что «суммы будут громаднейшими».

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.

Первое заседание по анализу ущерба состоялось в Госдуме 3 апреля 2019 года. Тогда депутаты рассказали, как будут оценивать урон полуострову. 29 июня рабочая группа назвала предварительную сумму упущенных выгод в экономике — 2,5 трлн рублей.

Напомним, Крым стал российским регионом по итогам народного референдума в 2014 году. Подавляющее большинство избирателей Республики Крым и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией (96,7% и 95,6% соответственно). 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.