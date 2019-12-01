Ди Каприо прокомментировал обвинения в финансировании поджогов в Амазонии

Лос-Анджелес, 1 декабря. Американский актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения бразильского лидера Жаира Болсонару в спонсировании оппозиционных организаций, которые, по предположительным данным, стоят за лесными пожарами в Амазонии.

Напомним, на этой неделе четыре человека из различных неправительственных организаций были задержаны по обвинению в поджоге с целью получения дотаций — задержанные якобы пытались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) снимки с пожаров, к которым были причастны. В прошедшую пятницу бразильский президент заявил, что звезда Голливуда Ди Каприо «участвует в сожжении Амазонии», выплачивая НПО, которые распространяют фото пожаров, по 500 тыс. долларов. При этом он не привел ни единой улики на этот счет.

Как отметил артист, во времена кризиса для Амазонии он поддерживает тех людей в Бразилии, кто пытается спасти свое национальное и культурное наследие, сообщает телеканал «360».

«На карте будущее этих незаменимых экосистем, и я с гордостью поддерживаю те группы, которые их защищают. Хоть они и достойны поддержки, мы не финансировали ставшие мишенью организации», — написал 45-летний актер в своем Instagram-аккаунте.

Мощные пожары в амазонских лесах начались в августе и вызвали большой резонанс в международном сообществе. В августе Ди Каприо и еще ряд филантропов сформировали фонд экстренной помощи лесам Амазонии.