Семилетняя девочка погибла при пожаре в ЯНАО

Ноябрьск, 1 декабря. Семилетняя девочка погибла при пожаре в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили Федеральному агентству новостей в региональном управлении МЧС.

Жилой частный деревянный дом загорелся на улице СМП-744 около полуночи. В целом огонь распространился на площади 144 квадратных метров.

«В результате происшествия погиб один ребенок, девочка семи лет», — уточнили в МЧС.

По данным ведомства, при пожаре пострадали еще трое человек. Пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия, им удалось ликвидировать открытое горение. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В распоряжении ФАН появились фотографии с места трагедии.

Ранее стало известно, что при пожаре в шахте в Республике Коми погибли два горняка, еще двое пострадали. Возгорание произошло на глубине 200 метров, на поверхность вывели 42 человека. Пожарным службам удалось справиться с огнем.