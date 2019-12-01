Певица Юта выступила в Сирии в Дейр-эз-Зоре для российских военных

Дейр-эз-Зор, 1 декабря. Певица Юта (Анна Осипова) выступила в Сирии с концертом для военнослужащих военной полиции России и Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), выполняющих патрулирование территорий и оказывающих гуманитарную помощь в северных районах Сирийской Арабской Республики.

Концерт состоялся в провинции Дейр-эз-Зор, в которой благодаря усилиям российских военных было восстановлено сообщение через Евфрат, налаживается мирная жизнь и возвращаются беженцы.

Юта исполнила песни «Моя родина», «Когда настанут холода», «Любимый мой» и «За Россию».

Исполнительница родилась в Екатеринбурге, свою вокальную карьеру начала в 2000-х. За эти годы Юта выпустила 11 студийных альбомов и семь сборников. Девушка имеет более 40 работ для спектаклей, кино и сериалов. Музыка ее авторства встречается в таких известных сериалах, как «Солдаты», «Прапорщик Шматко, или Е-мое» и «Метод Лавровой».

Также Юта является лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Шансон года».

Напомним, российская военная полиция совместно с турецкими военными подразделениями проводит патрулирование территории севера Сирии в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью урегулирования ситуации в регионе. Маршрут следования колонны ежедневно меняется, поскольку важно, чтобы под контроль попадала каждая улица северной части государства.

В сентябре стало известно, что российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в Сирии, предпочитают читать классическую литературу, одной из самых популярных книг является «Война и мир».