Минкульт Украины потратит на фонд жены Порошенко 150 миллионов гривен

Киев, 1 декабря. Украинский министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил о заложенных в казне 150 миллионах гривен (402,82 миллиона рублей) на Украинский культурный фонд (УКФ), которым руководит жена пятого президента страны Петра Порошенко Марина Порошенко.

По данным издания «Украинские Новости», в общей сложности в будущем году Государственному агентству по вопросам кинематографа выделят 800 миллионов гривен.

Украинский министр рассчитывает, что «общественный вещатель» также вложит деньги в производство украинских кинолент и телевизионных сериалов. По его словам, за последние пять лет в стране не было создано системы, которая обязывала бы продюсеров возвращать израсходованные Госкино денежные средства.

Кроме того, по его словам, в 2020 году обязательства продюсеров «будут прописаны в контракте», что позволит защитить инвесторов.

Согласно информации ресурса, с 2015 года Госкино выделило 1,6 миллиарда гривен на поддержку 224 картин. Впрочем, кассовые сборы составили 265,5 миллиона гривен, а продюсеры вернули властям только 33,8 миллиона гривен.

Напомним, в конце августа этого года руководитель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что написал заявление об увольнении. По его словам, он смог осуществить давнюю мечту.