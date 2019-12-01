Маркировка духов и фотокамер стала обязательной в России. События дня. ФАН-ТВ

Россия призвала США не вмешиваться в дела страны
Россия призвала США не вмешиваться во внутренние дела страны. Дело в том, что Вашингтон прокомментировал принятый Москвой закон о СМИ – иностранных агентах. Штаты выразили обеспокоенность и заявили, что акт может подавлять независимость журналистики. В нововведении говорится о том, что издания, которые получают финансирование из-за рубежа, должны выходить с особой маркировкой, а материалы корреспондентов ― со специальной пометкой. Запад не раз вмешивался во внутренние дела России при помощи СМИ. Стоит вспомнить и массовые беспорядки, которые охватили летом столицу. Именно иностранные агенты рекламировали эти незаконные акции.
Взрыв на севере Сирии
Мощный взрыв и десятки погибших. Курдские террористы подорвали бомбу в городе Телль-Халафе. Жертвами стали ополченцы протурецких формирований. Есть и раненные бойцы. Курдские боевики пытаются спровоцировать Анкару на продолжение антитеррористической операции. По убеждению многих экспертов, это на руку Вашингтону, который сотрудничает с курдами. Новый «Источник мира» создаст дополнительные проблемы Дамаску и Москве. А США смогут спокойно воровать сирийскую нефть.
Маркировка духов и фотокамер
Обязательная маркировка духов, фотоаппаратов, покрышек вступила в силу в России. Специальные отметки также появятся на одежде из натуральной и искусственной кожи, постельном белье. Это необходимо, чтобы избежать незаконного ввоза таких товаров. Для покупателей нововведение только в плюс. О товаре они смогут получить больше информации. Для этого понадобится просканировать с помощью смартфона специальный знак, и потребитель узнает о производителе, дате, времени и месте выпуске товара. С начала года такая маркировка появится и на лекарствах, а с середины 2021— молочной продукции.
Известны соперники России на Евро-2020
На чемпионате Евро-2020 сборная России встретится со спортсменами из Бельгии, Дании и Финляндии. Первая игра пройдет с бельгийцами в Петербурге, 13 июня. Об этом стало известно после жеребьевки, которая прошла накануне. 17 июня состоится матч со сборной Финляндии. С соперниками из Дании наши футболисты выйдут на поле 22 июня. Напомним, Евро-2020 пройдет в 11 государствах и 12 городах с 12 июня по 12 июля.