Россия призвала США не вмешиваться в дела страны Россия призвала США не вмешиваться во внутренние дела страны. Дело в том, что Вашингтон прокомментировал принятый Москвой закон о СМИ – иностранных агентах. Штаты выразили обеспокоенность и заявили, что акт может подавлять независимость журналистики. В нововведении говорится о том, что издания, которые получают финансирование из-за рубежа, должны выходить с особой маркировкой, а материалы корреспондентов ― со специальной пометкой. Запад не раз вмешивался во внутренние дела России при помощи СМИ. Стоит вспомнить и массовые беспорядки, которые охватили летом столицу. Именно иностранные агенты рекламировали эти незаконные акции.

Взрыв на севере Сирии Мощный взрыв и десятки погибших. Курдские террористы подорвали бомбу в городе Телль-Халафе. Жертвами стали ополченцы протурецких формирований. Есть и раненные бойцы. Курдские боевики пытаются спровоцировать Анкару на продолжение антитеррористической операции. По убеждению многих экспертов, это на руку Вашингтону, который сотрудничает с курдами. Новый «Источник мира» создаст дополнительные проблемы Дамаску и Москве. А США смогут спокойно воровать сирийскую нефть.

Маркировка духов и фотокамер Обязательная маркировка духов, фотоаппаратов, покрышек вступила в силу в России. Специальные отметки также появятся на одежде из натуральной и искусственной кожи, постельном белье. Это необходимо, чтобы избежать незаконного ввоза таких товаров. Для покупателей нововведение только в плюс. О товаре они смогут получить больше информации. Для этого понадобится просканировать с помощью смартфона специальный знак, и потребитель узнает о производителе, дате, времени и месте выпуске товара. С начала года такая маркировка появится и на лекарствах, а с середины 2021— молочной продукции.