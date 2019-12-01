Журналисты National Interest перечислили самые необычные советские автоматы

Вашингтон, 1 декабря. Американское издание The National Interest выпустило статью, в которой рассказало о четырех самых странных советских автоматах, которые имели необычную конструкцию, но так и не попали на вооружение войск.

Одним их таких оказались ТКБ-011 и ТКБ-022, выполненные по схеме буллпап. По словам издания, экспериментальные автоматы были компакты, выглядели грозно, но «очень походили на оружие из фильмов про пришельцев».

«К такой компоновке приходит инженер, когда он работает в вакууме, когда он не связан никакими соображениями военного дела», – цитирует NI специалиста по контртерроризму Аллана Орра.

Дело в том, что фиксированная длина приклада не давала возможности подгонять автомат для солдат с очень длинными, или очень короткими руками. Кроме того, тяжелый магазин вставлялся в приклад автомата, делая оружие громоздким и неудобным.

Также вызывал вопрос использование бакелита, из которой была сделана оболочка ТКБ-011 и ТКБ-022.

С темпом стрельбы советские оружейники экспериментировали, разрабатывая автомат ТКБ-0146. При ведении автоматического огня из него скорость стрельбы развивалась от 600 до 2 000 выстрелов в минуту. Для того, чтобы солдат мог удерживать прицел при таком темпе, инженеры сделали так, что стрелок чувствует отдачу от очереди из двух выстрелов одновременно. Однако автомат не был принят на вооружения из-за чрезмерного расхода патронов.

Третьим советским автоматом, который удивил американцев, стал ТКБ-59. Автомат имел три ствола. При ведении огня, выстрел из каждого производился одновременно, из-за чего кучность стрельбы возрастала. Кроме того, автомат имел необычный магазин с тремя отсеками для подачи боезапаса в каждый ствол.

Напомним, ранее журналисты американского издания очень высоко оценили убойную силу крупнокалиберной снайперской винтовки Драгунова. По мнению издания, бойцы НАТО пока не располагают оружием подобной мощи.