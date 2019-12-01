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Выявивший спирт в крови «пьяного мальчика» эксперт до сих пор не уволен

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Выявивший спирт в крови «пьяного мальчика» эксперт до сих пор не уволен

Киров, 1 декабря. Подозреваемого в небрежном отношении судебного медэксперта Сергея Насонова, зафиксировавшего содержание спирта в крови мальчика, сбитого насмерть машиной в Кировской области, до сих пор не уволили. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Министерство здравоохранения Кировской области не обладает информацией о требовании уполномоченных органов об отстранении от работы судмедэксперта», — следует из сообщения.

В областном ведомстве добавили, что на данный момент он продолжает осуществлять трудовую деятельность, сообщает ТАСС.

Об отстранении Насонова, в отношении которого заведено уголовное дело, ранее прошение подал Следственный комитет РФ. В июле в населенном пункте Буйское Кировской области транспортное средство, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов, насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу. Тогда проведенная Сергеем Насоновым экспертиза выявила «наличие этанола в крови погибшего ребенка». По версии следствия, по причине халатности Насонова образец крови мальчика мог быть испорчен, поскольку его хранили в непригодных условиях.

Как сообщал «Царьград», в связи с аварией расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Глава СК РФ Александр Бастрыкин 17 октября передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

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Источник: ТАСС
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