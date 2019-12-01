Российский боксер Беспутин завоевал титул чемпиона мира WBA

Монако, 1 декабря. Российский боксер Александр Беспутин завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом бою, состоявшемся в Монако, он победил земляка Раджаба Бутаева единогласным решением судей.

Стоит отметить, что 28-летний спортсмен впервые сражался за титул чемпиона мира. В активе боксера 14 побед, 9 боев он завершил досрочно. Беспутин на любительском ринге становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на первенстве мира сумел пробиться в четвертьфинал.

В октябре 2015 года решил перейти в профессионалы и подписал договор с американской промоутерской компанией Top Rank, а его представителем стал Эгис Климас. Все бои россиянина прошли в США.

Напомним, 30 ноября в российской столице прошел один из самых ожидаемых поединков осени между бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Встреча завершилась очень быстро: Емельяненко в первом раунде отправил оппонента в тяжелый нокаут.