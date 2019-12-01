Skoda опубликовала эскизы Rapid нового поколения

Прага, 1 декабря. Чешский автомобильный концерн представил эскизы лифтбека Rapid нового поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Продемонстрированные эскизы позволяют получить представление об экстерьере транспортного средства. К примеру, обновленный Rapid имеет очерченные фары в форме стрелы с полосой светодиодных дневных ходовых огней. Кроме того, значительные изменения претерпела задняя часть лифтбека.

Дополнено: Новая Skoda Rapid для России стартует до конца года pic.twitter.com/6jTCwNX58G — fernanda (@fher_23) November 29, 2019

По данным издания «За рулем», международная презентация машины состоится в России в конце текущего года, выпуск авто планируется наладить на калужском предприятии Volkswagen.

В настоящее время Rapid предлагается с 1,6-литровым мотором с производительностью 90 и 110 лошадиных сил (механическая или автоматическая коробка передач) и с 1,4-литровым двигателем мощностью 125 лошадиных сил. Стоимость авто начинается от 797 тысяч рублей.

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