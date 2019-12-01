Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко

Киев, 1 декабря. Экс-депутат украинской Рады Надежда Савченко заявила, что испытала отвращение при встрече с Петром Порошенко, занимавшим на тот момент пост президента Украины. Об этом бывшая военная летчица рассказала в прямом эфире YouTube-канала ISLND TV.

«Человек отвратительный. Неприятно все — реакции, жадность, то, что он говорит. Я все поняла после того, как он рассказывал, что у нас там война, фронт, что его сын воевал», — вспомнила бывший парламентарий.

Она также обратила внимание, что Порошенко, чуть ли не плача, рассказал ей о «пожертвованных кровных 180 млн гривен на фронт». По ее словам, было странно слышать о каких-то пожертвованиях со стороны главы государства.

«Он говорил о деньгах с такой болью. Я поняла, что он просто жадный, алчный», — призналась она.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года колонии за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд постановил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе ополченцев Луганской Народной Республики и российских корреспондентов, в результате погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Весной 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где встретилась с президентом Петром Порошенко, который вручил ей награды и орден. Позднее Савченко обвинили на Украине в подготовке террористических актов в правительственном квартале Киева. В апреле ее выпустили на свободу.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.