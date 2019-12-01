Москва, 1 декабря. Писатель Захар Прилепин заявил, что Донбасс отторгается от Украины, и это понимает украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Прилепина, отторжение Донбасса от Украины осознают и в России, и на Западе, но этот процесс не может завершиться в короткий срок.

«Донбасс отторгается от Украины. Это понимает Зеленский, это понимает Европа, это понимает Россия, это понимает Донбасс. Это все понимают. Просто это сложный процесс, который невозможно разрешить одним жестом… Потому что это сразу вызовет недовольство радикальной части людей в Киеве, и они начнут шатать Зеленского», — цитирует его РИА Новости.

Писатель уточнил, что власти Украины осознают, что не контролируют и не удержат Донбасс.

«Там живут два-три миллиона человек, которые никогда не захотят жить на Украине и которые слишком большую цену заплатили, чтобы туда возвращаться», — отметил он.

Прилепин считает, что в Европе накопилась «некая усталость» от этой проблемы, и Запад ищет способ закрыть вопрос, не потеряв лицо.

«Все сомнительные плюсы, которые можно было получить от противостояния с Россией, ничем не обернулись, санкционная история бьет по карману, надо как-то это все завершить и с хорошим лицом выйти из игры», — уверен лично знакомый с обстановкой в Донбассе литератор.

По его мнению, в ходе урегулирования ситуации на юго-востоке Украины не произойдет «ничего революционного», процесс постепенно перейдет в «другой неукраинский политический формат».

Прилепин служил командиром отделения ОМОН, принимал участие в боевых действиях в Чечне в ходе первой и второй кампаний. С 2015 года находился в Донбассе, где работал советником главы ДНР и заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом. Свои первые произведения он опубликовал в 2003 году.

Ранее «Известия» сообщили, что председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал силовой вариант возвращения Донбасса «самоубийством для Украины».