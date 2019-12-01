Семенович сообщила о своей болезни

Москва, 1 декабря. Российская певица Анна Семенович рассказала, что страдает от гигантомастии.

В эфире НТВ певица призналась, что несколько лет назад ей поставили диагноз, связанный с размером груди.

«Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь восьмого, девятого размеров и так далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма», — сообщила Семенович.

По ее словам, гигантомастия — патология, которая передается генетически. Ей о диагнозе сообщил врач, у которого она обследовалась.

«Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз», — сказала она.

Певица поведала, что ей пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы уменьшить грудь.

Отметим, у женщин, страдающих гигантомастией, грудь продолжает расти, достигая огромных размеров.

Анна Семенович с детства занималась фигурным катанием, занимала призовые места на российских и международных соревнованиях, но была вынуждена покинуть спорт из-за серьезной травмы. Затем начала работать на телевидении, после чего получила приглашение попробовать себя в музыке в качестве одной из солисток группы «Блестящие».

Помимо этого она исполнила несколько ролей в кино и телевизионных сериалах, по сегодняшний день работает в качестве радиоведущей.

Ранее «Известия» сообщили, что Семенович принимает участие в съемках фильма «Гардемарины — 4».