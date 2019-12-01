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Происшествия

Девять человек погибли в США при крушении самолета

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Девять человек погибли в США при крушении самолета

Пирр, 1 декабря. В Америке в штате Южная Дакота упал одномоторный самолет Pilatus PC-12. В результате ЧП погибли девять человек, в том числе двое детей, сообщают местные СМИ.

Всего на борту самолета находились 12 человек. Причины аварии и состояние остальных пассажиров не сообщается, пишет РИА Новости со ссылкой на американский телеканал KSFY.

Напомним, в субботу под Новороссийском в районе села Абрау-Дюрсо потерпел крушение вертолет Robinson 66. В результате ЧП один человек погиб.

О происшествии в экстренные службы сообщили местные жители. На месте трагедии было обнаружено тело мужчины, скорее всего, пилота. Кому именно принадлежит вертолет, на данный момент неизвестно.

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Источник: РИА Новости
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