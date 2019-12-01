На Украине признали превосходство российских боевых катеров

Киев, 1 декабря. Украинский военный эксперт Тарас Чмут признал превосходство российского катера проекта «Соболь» над украинским «Гюрза-М».

О своих выводах Чмак рассказал в Twitter, указав, что украинские катера не предназначены для ведения боевых действий в море.

«Украинский МБАК и российский «Соболь». Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, ВМСУ закончат их закупку», — написал эксперт.

Отвечая на комментарии подписчиков, Чмут сообщил, что по скоростным характеристикам российский катер в два раза превосходит украинский и имеет преимущество по мореходности. Он добавил, что «Гюрза-М» едва ли имеет преимущество в радиолокационной незаметности, несмотря на меньшие габариты.

По словам Чмута, он ознакомился и с другой украинской разработкой — десантно-штурмовым катером типа «Кентавр».

«Был на них. Печаль, боль, разочарование», — рассказал специалист.

Чмут отметил, что идеальным вариантом для украинского военного флота стала бы закупка бывших в употреблении кораблей у стран Запада, поскольку украинская «оборонка» представляет собой «лотерею».

«Мы бронетранспортер изготовить не можем нормально, не то что корабль», — считает эксперт.

Катера проекта 12200 «Соболь» — серия патрульных катеров для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Они предназначены для перехвата быстроходных целей, охраны прибрежных вод и коммуникаций, искусственных сооружений.

Шесть катеров ВСМУ типа «Гюрза-М» построены заводом «Кузница на Рыбальском», ранее принадлежавшем бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который избавился от него в 2018 году.

Ранее «Известия» сообщили, что завод «Кузница на Рыбальском» оказался замешан в «серых» схемах при выполнении оборонного заказа.