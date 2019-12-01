Жители Украины потребовали уволить генпрокурора Руслана Рябошапку

Киев, 1 декабря. На сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция, призывающая уволить с поста генерального прокурора страны Руслана Рябошапку. Авторы документа требуют от Зеленского исполнить предвыборные обещания и посадить коррупционеров, получивших должности во время правления Петра Порошенко.

Обращение было зарегистрировано 26 ноября, инициатором стал Александр Колодин. Взамен Рябошапки он предлагает на пост генпрокурора кандидатуру юриста Андрея Портнова.

«Предлагаю освободить Рябошапку Руслана Георгиевича с должности Генерального прокурора Украины и рассмотреть возможность представления на рассмотрение Верховной Рады Украины кандидатуры Портнова Андрея Владимировича на должность Генерального прокурора Украины», — говорится в петиции.

Вместе с тем инициаторы обращения отмечают, что Портнов имеет многолетний опыт юридической и государственной деятельности, ученую степень доктора наук и «безусловное стремление установить справедливость в деле расследования деятельности Петра Порошенко на посту президента Украины и его ближайшего окружения».

На сегодняшний день данная петиция набрала более 4 тысяч голосов из 25 тысяч требуемых. До конца сбора голосов осталось 88 дней.

Напомним, Зеленский неоднократно заявлял о своем решительном настрое побороть взяточничество в стране. При власти нынешнего президента Украины стали предприниматься активные меры по противостоянию коррупционерам. В частности, в конце октября Верховная рада одобрила предложенный Зеленским законопроект о возвращении уголовной ответственности для чиновников, чьи расходы заметно превышают официальные доходы. А в ноябре президентом Украины был подписан закон, защищающий обличителей коррупции.