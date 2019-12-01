Греческая делегация ушла с церемонии с участием Эрдогана

Афины, 1 декабря. Греческая делегация покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода в знак протеста против заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе церемонии Эрдоган заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в кипрской исключительной экономической зоне. Он отметил, что в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями в шельфе острова.

«Анкара действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой», — сказал он.

По словам замминистра энергетики и окружающей среды Греции Димитриса Иконому, возглавлявшего делегацию своей страны, он был готов к подобным заявлениям турецкого лидера.

«С того момента, как господин Эрдоган начал говорить о проблемах, не связанных с открытием газопровода, и провокационным образом о Греции, я счел, что должен уйти», — сообщил Иконому.

Чиновник отметил, что представители Турции спросили у него, в чем проблема, и получили ответ, что он не может оставаться после заявлений Эрдогана.

Позже Афины осудили турецкого президента за его высказывания и обвинили Анкару в «подрыве стабильности в регионе», а также в пренебрежении принципами добрососедства.

«Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики», — заявил МИД Греции.

В Афинах выразили надежду, что Анкара осознает важность уважения международной законности.

Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году была провозглашена непризнанная «Турецкая республика Северного Кипра». Переговоры между сторонами о воссоединении острова ведутся безуспешно, очередной их раунд в 2017 году закончился провалом.

Ранее «Известия» сообщили о взрыве на складе боеприпасов на севере Кипра.