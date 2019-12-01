Жители дома в Ярославле вернулись в свои квартиры после хлопка газа

Ярославль, 1 декабря. Эвакуированные жители семи подъездов дома №41 на улице Папанина вернулись в свои квартиры после мощного хлопка газа, который случился в субботу вечером. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение заселить обратно жильцов с перового по восьмой подъездов, кроме второго. Во втором подъезде проживали 33 человека, 27 разместились у родственников, шесть размещены в гостинице «Которосль», — цитирует РИА Новости собеседника в экстренных службах.

Сегодня комиссия местной мэрии начнет оценку повреждений и возможности восстановления здания.

Напомним, ЧП произошло накануне в 22.30 на третьем этаже панельной пятиэтажки. В результате хлопка газовоздушной смеси пострадал 18-летний молодой человек. Он получил ожоги второй степени, в настоящее время с юношей работают медики.