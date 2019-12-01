Соратник Порошенко сравнил СНБО Украины со сборищем клоунов

Киев, 1 декабря. Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о превращении СНБО в «посмешище с клоунами».

Соратник бывшего украинского президента Петра Порошенко Кривонос был освобожден от занимаемой в СНБО должности 30 ноября указом главы Украины Владимира Зеленского. Руководитель страны уволил его также с поста председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и вывел из состава комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Находившийся в этот момент в командировке высокопоставленный офицер резко отреагировал на решение Зеленского.

«Новость прилетела мне в пути. Ясно одно: нет желания определенных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины. И вообще — превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны в посмешище с клоунами», — заявил Кривонос.

Он раскритиковал также действующего секретаря СНБО Алексея Данилова, указав, что того «не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу». Кривонос отметил, что подозревает Данилова в том, что он «протолкнул указ».

Уволенный военный подчеркнул, что «продолжит работать ради Украины».

Как пишут «Известия», ранее Кривонос заявил, что Россия якобы «пытается захватить власть» в Киеве и «готовит сценарий гражданской войны». Отметим, Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и заинтересована в скорейшем мирном урегулировании ситуации на Украине.