ВИЧ стал чаще передаваться через гетеросексуальный контакт, заявили в Роспотребнадзоре

Москва, 1 декабря. По данным Роспотребнадзора, в 2019 году буквально 60% случаев заражения ВИЧ-инфекцией произошло при половом контакте между мужчинами и женщинами. Подобный способ приобретения заболевания наблюдается наравне с распространением ВИЧ среди других, традиционно уязвимых, групп населения.

«В первую половину 2019 года 58,9% новых случаев заражения ВИЧ были связаны с гетеросексуальными контактами, 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% — гомосексуальными контактами», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили, что с января текущего года в стране было зарегистрировано почти 66 тысяч заболевших ВИЧ, это на 8% меньше, чем в прошлом году. На сегодняшний день в России проживает около 1 миллиона человек с ВИЧ. Среди них, по статистике, 37% женщин и 63% мужчин.

Напомним, сегодня отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита и ВИЧ. В преддверии этого заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал в авторской колонке для ФАН, как Россия борется с этой «чумой XX века».

Эксперты также утверждают, что профилактика заболеваний ВИЧ будет эффективнее, если начинать ее еще в школе. По данным статистики, более 70% новых случаев у взрослых и около 83% случаев у детей выявляются в ранней стадии. При этом сохраняется низкий уровень информированности населения об особенностях болезни и способах избежать заражения.

Потому специалисты призывают начать просвещение еще в школе, которая является единственной площадкой для максимального охвата всей подростковой аудитории.