В Риге почтили память убитых в нацистском гетто

Рига, 1 декабря. Жители Латвии провели акцию в память об убийстве 25 тысяч человек во время нацистской оккупации.

По словам одной их организаторов акции Лолиты Томсоне, у памятника Свободы в Риге были зажжены сотни свечей, жители латвийской столицы вспоминали о событиях в Румбульском лесу.

«Тридцатого ноября исполнилось 78 лет со дня самого крупного массового убийства мирных жителей в истории Латвии, когда 25 тысяч граждан были лишены жизни в Румбульском лесу», — рассказала она.

На призывы почтить память убитых, которые в большинстве своем были вывезены из еврейского гетто в Риге, откликнулись сотни человек.

Акция у памятника Свободы проходит в четвертый раз. Латвийский совет еврейских общин провел в этот день поминальную молитву на месте трагедии.

Латвия была оккупирована нацистской Германией с 1941 по 1945 годы. 30 ноября и 8 декабря 1941 года айнзатцгруппа СС при помощи местных коллаборационистов и латышских националистов провела в Румбульском лесу массовый расстрел еврейского населения.