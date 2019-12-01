Украинский блогер назвал поезд Киев – Харьков «ободранным хлевом»

Киев, 1 декабря. Состояние поезда «Интерсити», курсирующего между столицей Украины и Харьковом, возмутило местного блогера Владимира Денисенко. Он раскритиковал состояние пассажирских вагонов, сравнив их с «хлевом».

«Вагон первого класса – грязный ободранный хлев. Невероятно грязные окна. Туалеты работают через один – в них стоят очереди», – написал Денисенко в своем Facebook при этом пожаловавшись на сеть Wi-Fi, которая переставала работать сразу же после того, поезд тронулся, и на сваленные в тамбурах пакеты с мусором.

Позже блогер написал, что все указанные им недостатки относились к отдельно взятому составу. Оператор «Украинской железной дороги» пообещал исправить указанные проблемы.

О плачевном состоянии вагонов государственного железнодорожного перевозчика «Укрзализныця» местные жители писали давно. Так, например, в ноябре пассажиры поезда, следующего из Запорожья в Бердянск, обнаружили под столиком настоящие грибы, которые проросли из стены вагона.

На сегодняшний день ситуация с железными дорогами на Украине сложилась плачевная. Они изношены на 90%, об этом в октябре рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Из-за нехватки новых вагонов «Укрзализныця» вынуждена модернизировать старые советские, средний возраст которых составляет около 32 лет.