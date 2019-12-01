Кирилл «руки-базуки» Терешин вызвал на бой бывшего мэра Липецка

Москва, 1 декабря. Видеоблогер Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», вызвал на поединок экс-мэра Липецка Михаила Гулевского из-за плохих дорог в городе.

Терешин записал видеообращение, в котором перечислил мотивы, побудившие его вызвать на бой Гулевского.

«Вызываю Гулевского, бывшего мэра города, на бой за плохие дороги, прямо здесь и прямо сейчас. Я на связи», — сказал видеоблогер.

Терешин получил широкую известность среди интернет-пользователей в прошлом году, когда закачал себе в руки синтол, пытаясь сделать свои бицепсы максимально объемными. Вместе со скандальной славой он приобрел и серьезные проблемы со здоровьем, СМИ писали о том, что ему, возможно, грозит ампутация или даже смерть. В «руках-базуках» началось хроническое воспаление, появились проблемы с сосудами, которые оказались пережатыми из-за ввода синтола. В определенный момент экспериментатор даже простился со своими подписчиками, опасаясь за жизнь.

Позднее в Москве врачи провели на его руках сложную операцию, в ходе которой из мышц удалось вывести синтол и другие закачанные туда вещества. Тем не менее, Терешин сохранил достаточно объемные бицепсы, которые выглядят противоестественно.

На пике славы видеоблогер «засветился» в эфире нескольких федеральных телеканалов. В частности, его приглашали на съемки шоу «Пусть говорят» и «Жить здорово» на Первом канале.

По словам Терешина, благодаря своему образу он смог заработать сумму, достаточную для переезда в Москву и приобретения квартиры. Врачи отмечают, что опасность для его здоровья по-прежнему сохраняется, поскольку в ходе операции не удалось полностью извлечь из мышц инородное вещество.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что «руки-базуки» продемонстрировал, как выглядят его бицепсы после операции.