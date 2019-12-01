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Первая в России загоризонтная РЛС заступает на боевое дежурство в Мордовии

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Первая в России загоризонтная РЛС заступает на боевое дежурство в Мордовии

Москва, 1 декабря. С сегодняшнего дня в республике Мордовии заступает на боевое дежурство первая в стране загоризонтная радиолокационная станция типа «Контейнер». Новейшая система способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тысяч километров от госграницы.

РЛС расположена в населенном пункте Ковылкино и входит в состав ВКС РФ. По данным министерства обороны, на опытном дежурстве установка находилась с конца 2018 года.

«Это первый в стране образец данного изделия», – цитирует РИА Новости Минобороны РФ.

По данным специалистов, РЛС обнаруживает массовый взлет авиации и пуск ракет, определяя траектории отдельных целей. Отмечается, что самолеты, изготовленные по технологии «стелс», для российской РЛС исключением не являются.

Напомним, тем временем в Арктике новейшая РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле начала боевое дежурство. Эта установка способна обнаруживать гиперзвуковые аппараты, летящие на скорости 20 Махов, и самолеты-невидимки.

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Источник: РИА Новости
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