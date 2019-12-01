Эксперты назвали информирование подростков о ВИЧ стратегической задачей

Москва, 1 декабря. Эксперты утверждают, что профилактика ВИЧ станет эффективной, если начинать ее еще в школе.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом и вирусом иммунодефицита человека — тяжелым заболеванием, делающим организм человека восприимчивым к другим болезням.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ, в прошлом году ВИЧ-инфекция была выявлена у почти 86 тысяч человек в России. На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 896 тысяч человек с ВИЧ. Более 70% новых случаев у взрослых и около 83% случаев ВИЧ у детей выявляются в ранней стадии. При этом сохраняется низкий уровень информированности населения об особенностях болезни и способах избежать заражения.

«Проблема стоит остро и в силу того, что адекватные программы просвещения отсутствуют, и в силу того, что в обществе эта тема неоднозначно воспринимается. Мы уже практически находимся в зоне эпидемии ВИЧ, еще не в целом по стране, но по отдельным регионам однозначно. Информирование школьников превращается в государственную, стратегическую задачу», — заявил международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе.

По словам специалиста, школа является единственной площадкой для максимального охвата всей подростковой аудитории.

Врач-психотерапевт Александр Полеев отметил, что уроки подготовки к семейной жизни в Восточной Европе, на которых рассказывают о предохранении, продемонстрировали эффективность школьной профилатики ВИЧ/СПИД.

«В нашей стране не существует программы. Для ее создания требуется организовать профессиональное сообщество. Только после выработки подобной программы, которая будет адаптирована под ту или иную возрастную категорию, можно будет разговаривать о ее внедрении в практику», — сказал он.

Психолог-сексолог Российского научного сексологического общества Анна Котенева считает, что бороться с ВИЧ нужно с позиции взрослого сообщества, отвечающего за молодое поколение.

«Нужно грамотное, разумное образование взрослых людей. Родители будут оснащены знаниями и это уже большой шаг к тому, чтобы был здоровый, адекватный и правильный взгляд на сексуальное просвещение в стране», — отметила Котенева.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Новой Зеландии появился первый в мире банк спермы ВИЧ-положительных мужчин.